Принятый законопроект предусматривает формирование реестра всех военнообязанных, куда будет вноситься вся информация о гражданине.

В законопроекте о Едином реестре военнообязанных нет нормы о блокировании счетов и запрете на пользование имуществом в случае неявки в ТЦК. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк.

"Хотелось бы объяснить относительно единого электронного кабинета военнообязанных. Верховная Рада уже приняла законопроект об электронном реестре ... Он будет действовать. Впрочем, в версии, которую мы ожидаем, не будет права руководителю ТЦК обращаться к варианту блокировки счетов и запрета на пользование имуществом в случае неявки... в военкомат", – сообщил он.

Также нардеп рассказал о других деталях законопроекта о Едином реестре военнообязанных, который он считает важным.

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"Мы ожидаем, что он станет законом. На самом деле речь идет о реестре всех военнообязанных. В базу данных будет вноситься вся информация о гражданине. То есть, после принятия президентом этого законопроекта, ТЦК будет иметь право, в частности, Минобороны, как владелец этого реестра, отправлять в электронный кабинет сообщение о необходимости явиться в ТЦК", – добавил парламентарий.

Реестр военнообязанных

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий автоматическое предоставление статуса участника боевых действий и усовершенствования реестра военнообязанных. Документ – часть закона, регулирующего, как будет проходить мобилизация в 2024 году. В реестр будет входить определенная информация.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, в финальную версию законопроекта о цифровизации армии не попали некоторые важные пункты. Указанный документ еще должен подписать президент.

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