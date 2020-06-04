В Минобразования назвали незаконным решение КГГА об отмене итоговой аттестации выпускников

Накануне столичная власть решила освободить выпускников от обязательной сдачи итоговой аттестации.

В Министерстве образования и науки Украины считают решение Киевской горгосадминистрации об отмене государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение полного общего среднего образования, недействительным и не подлежащим исполнению.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МОН отмечают, что приказ столичного департамента образования подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины.

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"Нормативно-правовые акты могут быть направлены для исполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются такими, что не вступили в силу, и не могут быть применены. При направлении на исполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Государственная регистрация таких актов осуществляется с целью проведения их правовой экспертизы.

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"В настоящее время действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учащихся от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", - заявили в Министерстве, добавляя, что учащиеся получают документы об образовании, частности свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Как сообщал УНИАН, 3 июня стало известно о решении столичных властей об отмене итоговой аттестации для выпускников школ.

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