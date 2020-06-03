В Киеве отменили итоговую аттестацию для выпускников школ

Городские власти подчеркивают, что для поступления в высшие учебные заведения прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.

В 2019/2020-м учебном году освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации учащиеся, которые завершают получение полного общего среднего образования.

Приказ Департамента образования и науки Киева № 102 от 3 июня во исполнение протокола Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародован на странице департамента в Facebook.

"Вместе с тем отмечаем, что для поступления в заведения высшего образования прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным", - говорится в комментарии департамента.

Приказ подписан с целью "сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения на территории города Киева острой респираторной болезни COVID-19".

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В приказе отмечается также, что начальникам районных управлений образования и руководителям учебных заведений поручено завершить учебный год не позднее 1 июля и проинформировать соискателей образования "об обязательности прохождения внешнего независимого оценивания для поступления в заведения высшего образования в 2020 году".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о предложении Департамента образования города, чтобы ученики 11-х классов, которые не планируют в этом году поступать в заведения высшего образования, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников заведений профессионально-технического образования. Для учащихся 4-х и 9-х классов государственная итоговая аттестация отменена еще раньше.

По словам Кличко, в этом году ВНО в столице планируют сдавать 31 тыс. киевлян, из которых выпускников школ только 17 тысяч.

Для проведения оценивания в Киеве подготовили почти 7 тысяч аудиторий, где будут осуществлять все необходимые меры дезинфекции и контроль за состоянием здоровья тех, кто придет на ВНО.

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