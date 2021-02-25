Для действующих госслужащих экзамен не предусмотрен.

Лица, претендующие на должности на госслужбе в Украине, будут должны сдавать экзамен на знание государственного языка. Соответствующая норма вступает в силу с 16 июля текущего года.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Языковой экзамен для чиновников: особенности

Уже известно, что экзамен будущие чиновники будут сдавать на компьютере. Он будет состоять из двух частей: письменной (тест и текст) и онлайн-беседы с экзаменатором. Уровень владения языком будет определять специальная программа в течение трех дней.

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Кто сможет претендовать на должности на госслужбе

Для этого необходимо получить по итогам экзамена достаточный или высокий уровень владения украинским.

Экзамен на уровень владения государственным языком будет обязательным с 16 июля и его будет сдавать те, кто будет претендовать на государственную должность. Тем, кто уже в должности, на экзамен идти не надо.

"Сертификат действует бессрочно. Как диплом о получении высшего образования. Его вы используете каждый раз идя на очередной конкурс", — говорят в Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

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Автор: УНИАН