Хорошая реклама трудовой миграции не лишает рисков остаться ни с чем.

Эксперты призывают украинских трудовых мигрантов не забывать о своей правовой защищенности, даже когда им предлагают казалось бы выгодные предложения по трудоустройству за рубежом.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "бросают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за более вісоким доходом для своей семьи", – отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

При этом он добавил, что не только страны-соседки, но и далекие, например, азиатские, заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги. Впрочем, даже при таких условиях случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, на самом деле немало.

Поэтому специалисты по трудоустройству советуют не забывать: массовая охота со стороны иностранных государств на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков, среди которых отсутствие гарантий получить плату, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.

Автор: Иван Бойко