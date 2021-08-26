Возвращение в страну заробитчан, которые будут возвращаться из-за кородона и работать на свою страну, станет значительным толчком, говорят специалисты.

Украина теряет шанс на рост своей экономики, не стимулируя соотечественников возвращаться из других стран, где они работают, считают специалисты.

Только такой путь гарантирует стране рост экономики на уровне 5-7%, о желании достичь которого говорят чиновники, говорится в сюжете 5 канала.

"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами", – заявил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

При этом подавляющее количество украинских заробитчан вынуждено работать вдали от дома в крайне непростых условиях. Они признаются, что их трудоустройство за рубежом - тяжелый труд при полном отсутствии социальных гарантий и минимальными мерами по охране труда. Жилье же и питание, которыми иностранные работодатели заманивают к себе украинцев, чаще всего оказывается самым дешевым.

Особенно это касается заробитчан, занятых на сезонных сельхозработах.

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. Без гарантий, что с ними надлежащим образом рассчитаются. Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют сокрушительно, при чем не рассчитываются с ними должным образом", – объясняет Олег Пендзин-член Экономического дискуссионного клуба.

Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну, резюмируют эксперты.

Автор: Григорий Бондарь