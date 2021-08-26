Украина теряет шанс на рост своей экономики, не стимулируя соотечественников возвращаться из других стран, где они работают, считают специалисты.
Только такой путь гарантирует стране рост экономики на уровне 5-7%, о желании достичь которого говорят чиновники, говорится в сюжете 5 канала.
"Мир становится более прагматичным, конкуренция за людей будет только расти. И выиграет ли Украина в этой конкурентной борьбе – зависит только от нашей власти. Нужно менять страну – не только в лозунгах, когда нам предлагают политики перед выборами. А менять таким образом, чтобы люди чувствовали в первую очередь не своими ушами, а своими карманами", – заявил Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
При этом подавляющее количество украинских заробитчан вынуждено работать вдали от дома в крайне непростых условиях. Они признаются, что их трудоустройство за рубежом - тяжелый труд при полном отсутствии социальных гарантий и минимальными мерами по охране труда. Жилье же и питание, которыми иностранные работодатели заманивают к себе украинцев, чаще всего оказывается самым дешевым.
Особенно это касается заробитчан, занятых на сезонных сельхозработах.
"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. Без гарантий, что с ними надлежащим образом рассчитаются. Более того, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с элементами трудового рабства, когда людей эксплуатируют сокрушительно, при чем не рассчитываются с ними должным образом", – объясняет Олег Пендзин-член Экономического дискуссионного клуба.
Государство должно более активно стимулировать соотечественников возвращаться из-за рубежа и работать на свою страну, резюмируют эксперты.