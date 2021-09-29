По словам экспертов, украинцы - на 3-м месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах.

Эксперты вновь заговорили о рисках работы за рубежом после смерти украинского гастарбайтера Дмитрия Никифоренко в Польше.

Наш соотечественник погиб после пыток местных полицейских во Вроцлаве. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеВ Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина (видео)Среди проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты из Украины, - невыплата зарплат и надбавок, нереальные трудовые нормы. Одна из заробитчанок жалуется, что могут штрафовать за то, что не выполнишь какую-то конкретную норму, даже если ты отработаешь свои часы.

По словам экспертов, украинцы - на 3-м месте по количеству нелегальных трудовых мигрантов в европейских странах.

Экономист Олег Пензин рассказал, что положить конец такой ситуации может продуманная государственная политика.

"Вызов государству заключается в том, чтобы оно существенно меняло экономическую политику, давая преференции для отечественного производства", – пояснил Пензин.

Автор: Григорий Бондарь