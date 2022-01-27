Все зависит от согласия российской стороны, отметил глава Центра прикладных политических исследований "Пента".

Политолог Владимир Фесенко назвал главные препятствия для переноса очных переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, РФ, ОБСЕ) в другую страну.

Об этом глава Центра прикладных политических исследований "Пента" сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, он ответил на вопрос о перспективах проведения очных переговоров ТКГ в Стамбуле (Турция), поскольку в Минске (Беларусь) они уже не проводятся.

"Опять же, если стороны согласятся. Все понимают, знают давно, что лучшие переговоры в очном режиме", – сказал Фесенко.

"Но для этого есть два препятствия. Первое препятствие пока – эпидемия COVID. И это формально останавливает. А второе принципиальное препятствие – несогласие Москвы. Москва не хочет идти на такие уступки. Москва не хочет переносить на другие площадки, которые считает неудобными. Возвращение в Минск нас принципиально не устраивает, особенно после всего, что произошло за последнее время", – отметил Фесенко.

Он назвал такую ситуацию тупиковой.

"Но теоретически эту проблему можно обсудить на уровне советников лидеров стран "нормандского формата". Там можно договориться об этом, чтобы перенести. Там нужны еще консультации с ОБСЕ, поскольку ОБСЕ формально является посредником в Трехсторонней контактной группе. Политически это можно согласовать, а в ОБСЕ, я думаю, что они будут только довольны", – сказал Фесенко.

Он отметил, что варианты переноса переговоров в другой город являются разными.

Читайте такжеВ ОП прокомментировали возможность прямых переговоров с боевиками на Донбассе"Казахстан давно предлагал. Но с точки зрения логистики это неудобно. Действительно, турецкая площадка, не обязательно это Стамбул, но Стамбул – просто хаб удобный, но, с точки зрения логистики и относительной нейтральности, это может рассматриваться как вариант проведения этих переговоров. Но рассматривали разные города: Хельсинки, Кишинев, Ереван. Варианты есть разные. Я думаю, что теоретически может быть и Баку. Тоже, в принципе, вероятный вариант, хотя это немножко сложнее", – заявил Фесенко.

Он подчеркнул, что все зависит от согласия Москвы.

"Главная проблема в переговорном процессе – это как раз жесткая ультимативная позиция Москвы. Проблема не в формате. Есть там США или нет США. Соединенные Штаты пусть косвенно, но участвуют в переговорном процессе по Донбассу. И в принципе, через Германию и Францию Евросоюз влияет. То есть дело не в формате, а именно в позиции Москвы. Это главная проблема", – сказал Фесенко.

Напомним, в 2014 году РФ захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Власти России также поддержало боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Для разрешения конфликта в Минске начали проводить переговоры. Были подписаны Минские соглашения.

В связи со вспышкой пандемии COVID-19 переговоры в ТКГ с 2020 года проходят с помощью видеосвязи, а не в Минске.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен на заседании, которое состоялось 26 января в режиме видеоконференции, сообщил о предложении Турции проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.

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