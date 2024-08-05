К такому туризму местные жители Бучи относятся по-разному.

После двух с половиной лет полномасштабной войны РФ в Украине постепенно возрождается туризм, а экскурсии по местам военных преступлений российских оккупантов стали "большим бизнесом", пишет The Times.

По словам журналистов, сейчас есть более десятка компаний, которые предлагают экскурсии только в Бучу, а недельный "военный тур" по деоккупированным территориям Украины стоит почти 4 тысячи долларов.

До начала вторжения руководитель компании Capital Tours Свет Моисеев водил туристов на пешеходные экскурсии по Киево-Печерской лавре и ее богато украшенным станциям метро. Однако теперь он берет 166 долларов за шестичасовую экскурсию по Буче, Ирпеню и Гостомелю, городам в окрестностях Киева, которые были под российской оккупацией весной 2022 года. Моисеев показывает посетителям места, где захватчики убивали местных гражданских жителей.

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В издании добавляют, что лето является прибыльным сезоном, ведь Моисеев уже провел от 30 до 40 экскурсий. Почти все его клиенты являются мужчинами, которые путешествуют в одиночку, около половины из них приезжают из США, а остальные из Британии, Германии, Японии и Франции.

"Это люди, которые хотят увидеть, как выглядит страна в состоянии войны", - отметил он, показывая журналистам The Times жилой дом в Киеве, который был частично разрушен ракетным ударом РФ в январе.

Однако с тех пор, когда Моисеев начал заниматься проведением экскурсий, он задается вопросом - насколько этично коммерциализировать трагедию. По его словам, около половины своего заработка он "стремится" отдавать ВСУ. Также он сравнил такие экскурсии с Освенцимом (музей на месте нацистского концлагеря Аушвиц, который находится в Польше -УНИАН) и добавил, что это преступления, которые должен видеть весь мир.

Журналисты отметили, что жители Бучи преимущественно соглашаются с его словами, однако все же есть те люди, которые возмущаются из-за того, что отдельные лица наживаются в городе, где люди потеряли все.

Также The Times поделилось историей местной жительницы Бучи Татьяны Владимировны, которая рассказывала группе молодых иностранцев о том, что она делала, чтобы выжить во время российских зверств в городе.

"Они пришли с двумя экскурсоводами и сказали, что хотят услышать, что здесь произошло. Они собрались вокруг и сидели очень тихо, пока я им рассказывала", - отметила женщина.

По ее словам, когда российские оккупанты захватили Бучу, то разместили свой штаб в техникуме, где она работала поваром. Только позже захватчики узнали, что в подвале прячутся более 100 человек, среди которых женщины и дети. Однако Татьяна Владимировна не растерялась и стала посредником, ведя переговоры с российским командиром о предоставлении им пищи и воды.

Уже через пять дней людей отпустили, однако когда они вернулись домой, то увидели весь ужас войны, ведь вдоль улицы Яблунской лежали десятки трупов гражданских лиц.

"Хорошо, что люди приезжают сюда и знают, что русские сделали с нами. Но я не вижу справедливости в том, что люди зарабатывают на этом деньги, тогда как эти деньги должны были бы пойти на восстановление Бучи", - считает женщина.

Туризм в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Одессе, несмотря на войну, продолжается оздоровительный сезон, поэтому местные власти заявили об официальном получении разрешения на работу восьми пляжных участков. В Одесской ОГА отметили, что речь идет о таких участках, как "Буфет" на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, пляж "Чайка" - на Большом Фонтане и "Андерхил" - центральная часть города.

Также 19 июля 2024 года бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" возобновляет свою работу после национализации. Теперь для туристов будут доступны большинство объектов на территории парка, за исключением недвижимого имущества, среди которого в том числе и музеи. Сейчас это имущество находится в процессе передачи государственному учреждению парка-памятника "Межигорье".

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