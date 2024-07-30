Речь идет о "Буфете", пяти пляжных зонах на Ланжероне, "Чайке" и "Андерхилле".

В Одессе, несмотря на войну, продолжается оздоровительный сезон и сейчас власти заявили об официальном получении разрешения на работу восьми пляжных участков.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, зоны для оздоровления и купания в регионе постепенно дополняются. В частности, речь идет о восьми дополнительных официально открытых пляжных участках в Одессе.

Это зоны, которые обслуживаются (взяты в аренду) предпринимателями, предоставляющими так называемые пляжные услуги (шезлонги, места с балдахинами, зонтики и т. п.). Там много ресторанов, кафе, баров, магазинов, есть гостиницы.

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По данным ОВА, речь идет о "Буфете" на Малом Фонтане, пяти пляжных зонах на Ланжероне, пляже "Чайка" - на Большом Фонтане и "Андерхиле" - центральная часть города.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одессе во время совещания обсудили возможность проведения в городе оздоровительного сезона, в частности предоставления услуг в прибрежной зоне. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, власти планируют открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе, а также одну лагуну в Измаильском районе.

8 июня в городе начали официально открывать пляжи - первым стал "Калетон", впоследствии, 11 июля, стало известно, что разрешения получили "Итака", "Ибица", "Зебра", "Паблик" и "Гранд Петин".

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