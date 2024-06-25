Идея "экономического бронирования" для защиты бизнеса обсуждается уже длительное время и вызвала немало дискуссий. Ее сторонники аргументируют необходимость таких изменений, учитывая сложную ситуацию с финансированием армии и необходимостью наполнения государственного бюджета. Зато противники называют такой подход несправедливым, ведь он позволит состоятельным "откупиться" от мобилизации.

Итак, что предлагают чиновники?

Группа из более 20 народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой недавно представила свое видение экономического бронирования. Речь идет о трех разных моделях:

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При условии уплаты повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц. Платит работодатель. Бронированием по уровню официальной зарплаты свыше 36 336 грн. Комбинированная модель, где 36 336 грн зарплаты для наемного работника и 20 400 грн военного сбора для ФЛП.

С этой целью в парламенте зарегистрировано пять законопроектов.

Это два основных законопроекта о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11331) и о введении сбора за бронирование военнообязанных (регистрационный № 11332) и альтернативные к ним проекты №№11331-1, 11331-2 и №11332-1.

Первая модель экономического брони рования (проекты 11331 и 11332) отличается среди других отсутствием градации по уровню доходов военнообязанных, поскольку в ней есть требования исключительно к работодателям, а не к работникам. Так, бизнес сможет забронировать любого работника независимо от уровня его заработной платы при условии:

уплаты сбора за бронирование;

отсутствия у компании задолженности по выплате заработной платы и по уплате налогов, сборов и/или других обязательных платежей;

минимального объема месячного дохода не менее 61 200 грн. и подтверждения ведения деятельности в течение предыдущего года (для ФЛП).

Концепция введения единого сбора за бронирование военнообязанных выглядит наиболее логичной как с юридической точки зрения, так и с позиции социальной справедливости. Поскольку никоим образом не ограничивает круг граждан, которые могут воспользоваться такой возможностью.

Каждый работающий, без привязки к уровню его заработка, сможет претендовать на такое бронирование.

Но это не все. Согласно проекту, Кабмин сможет своими актами детализировать требования к экономическому бронированию. К примеру, установить определенный процент работников, которых можно будет забронировать. Однако, такие ограничения несут риск, что работники начнут массово увольняться с предприятий и оформляться, скажем, к ФЛП, для которых (например) таких лимитов не будет.

Безусловно, основным положительным моментом всех представленных законопроектов является наполнение государственного бюджета и, соответственно, увеличение финансирования армии. Авторы новаций подсчитали, что при условии уплаты 20 тыс. грн военного сбора в месяц, дополнительные поступления в бюджет могут составлять 347,3 млрд грн в год.

Но есть и негатив.

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса, в условиях длительной вооруженной агрессии, такие решения могут поставить под угрозу выполнение мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил(это характерно для всех указанных законопроектов).

Нечетко изложенные нормы законопроектов не дают ответа на вопрос, нужно ли будет предприятиям критической инфраструктуры платить такой сбор за бронирование своих работников.

То есть, парламентариям при доработке указанных проектов нужно четко определиться - экономическое бронирование с уплатой соответствующего сбора для всех субъектов хозяйствования, или за исключением механизмов действующего бронирования работников критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Вызывают вопросы и положения о начислении, удержании и уплате сбора за бронирование военнообязанных в бюджет. По замыслу авторов они будут осуществляться по аналогии с уплатой налога на доходы физических лиц. Однако, плательщиками налога НДФЛ, на сегодня, может быть как сам работник, так и работодатель как его налоговый агент (статья 162 Налогового кодекса). В связи с этим, указанные нормы должны быть доработаны, поскольку самими авторами проекта в пояснительной записке к нему утверждается, что сбор за бронирование будет уплачиваться исключительно предприятиями, учреждениями, организациями и физическими-лицами предпринимателями, а не самими работниками.

Планируется, что уплата сбора за бронирование будет происходить ежемесячно. Однако непонятно, как это будет коррелировать с действующими требованиями порядка бронирования, по которым оно предоставляется на определенный период (например, на 6 месяцев). Будет ли означать это, что предприятию нужно будет заранее оплатить такой сбор на период уже оформленной брони? На данный момент ответа на этот вопрос нет.

Дополнительного уточнения требует требование для ФЛП о подтверждении ведения деятельности "в течение предыдущего года".

Такие формулировки не имеют достаточных признаков правовой определенности, что может привести к неоднозначной трактовке и трудностям в применении.

Вторая модель экономического бронирования (проект 11331-1) предусматривает бронирование высокооплачиваемых работников при условии отсутствия у работодателя задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

Если смотреть на положительные стороны этого проекта, то это самая легкая для применения на практике модель экономического бронирования. Она не требует дополнительного администрирования и может быть применена для автоматического бронирования (информация об уровне заработной платы есть в соответствующих налоговых реестрах).

Ее внедрение не потребует расходования бизнесом дополнительных средств для уплаты сбора за бронирование.

Такая модель будет способствовать "отбеливанию" заработных плат работников и уменьшению позорной практики выплат "в конвертах".

Однако здесь тоже есть негативные моменты.

Указанная в проекте концепция экономического бронирования является прямой дискриминацией по уровню доходов военнообязанных работников, которая прямо запрещена 24 статьей Конституции Украины. Реализация персонифицированного подхода к бронированию граждан по уровню доходов, может привести к усилению ощущения несправедливости в обществе и создание дискриминации в отношении работников, у которых средняя заработная плата меньше определенного предела.

Законодательное внедрение такой модели бронирования приведет к увеличению числа исков в Европейский суд по правам человека в части нарушения Украиной запрета дискриминации предусмотренной статьей 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Будет способствовать усилению "разделения" общества на богатых и бедных и подтверждению нарратива "что бедный воюет, а богатый работает".

Третья модель экономического бронирования (11331-2и 11332-1) предусматривает бронирование работников при зарплате более 36 тыс. грн. Для ФЛП - уплата сбора за бронирование, регистрация более 6 месяцев на день законодательного внедрения экономического бронирования, доход более 61 тыс. грн.

Из положительных моментов - указанная модель является комбинированной и, по сравнению с предыдущей, открывает окно возможностей по бронированию для ФЛП. При этом четко определяется требование относительно необходимого периода работы ФЛП (более 6 месяцев).

Однако, учитывая, что эта концепция похожа на предыдущую, негативные моменты аналогичны по сути.

Людмила Крохмалюк, старший юрист практики Government Relations юридической компании ADER HABER