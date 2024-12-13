Проект призван поддержать книгоиздательство в Украине и чтение на украинском.

Украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, будут иметь возможность получить специальную карточку на 908 грн. Их можно будет потратить на приобретение украиноязычных книг, которые напечатаны в Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На следующей неделе мы запускаем проект для поддержки книгоиздательства в Украине и чтения на украинском. В условиях, когда Россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру - это важный элемент поддержки", - написал глава правительства.

Ранее стало известно, что 16 декабря в Украине будет запущен проект "еКнига", который будет работать в приложении "Дія". Для получения средств надо будет выбрать услугу "еКнига", после чего перейти по ссылке и открыть специальную виртуальную банковскую карту "еКнига" в одном из банков.

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Если заявка будет одобрена, деньги зачислят на карту, а использовать их нужно будет в течение 3 месяцев.

Социальная помощь украинцам - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, до какого числа можно оформить 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Заявку можно оформить до конца зимы. Выплата должна состояться в течение 10 рабочих дней.

Ранее стало известно, что потратить эти средства можно на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг, а также медицинские и образовательные услуги. Кроме этого, есть возможность перевести деньги на помощь ВСУ.

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