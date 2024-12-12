По состоянию на вечер 11 декабря через "Дію" было оформлено 6 340 758 заявок на получение помощи.

Заявку на получение помощи в размере 1000 гривень в рамках программы "Зимова єПідтримка" можно оформить до конца зимы. Выплата должна состояться в течение 10 рабочих дней.

Об этом рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун в эфире "Украинского радио". Программа работает с 1 декабря и по состоянию на вечер 11 декабря через "Дію" было оформлено 6 340 758 заявок на получение помощи.

"Из них 1,6 млн – это заявки на детей, а 1,9 млн – это выплаты, которые будут происходить через "Укрпочту". Эти выплаты не требуют заявки, а происходят по тому перечню, который предоставлен Минсоцполитики: пенсионеры, которые получают пенсию через "Укрпочту", и люди с инвалидностью I, II группы, которые получают государственную помощь. А для территорий, где происходят активные боевые действия, это любые категории граждан, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту". Эти люди смогут с помощью 1000 грн заплатить за коммунальные услуги или купить продукты украинского производства", – пояснила она.

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По словам заместителя министра, сначала основным каналом подачи заявок была "Дія". Уже 10 декабря открылся дополнительный канал – банки-партнеры программы. Теперь граждане, которые не имеют "Дії", которым 65+, могут оформить заявку, обратившись непосредственно в отделение банка.

С перечнем банков-партнеров программы можно ознакомиться здесь, но также ведется работа над расширением этого списка. На днях к программе должен присоединиться "Ощадбанк", отметила Бегун.

"Кроме людей пожилого возраста, через банки смогут подать заявку люди, которые по религиозным соображениям не имеют индивидуального налогового номера. Заявку можно подать до 28 февраля 2025 года, то есть до конца зимы. А выплата будет происходить с момента подачи заявки в течение 10 рабочих дней", – добавила представитель Минэкономики.

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11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что граждане начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка". Переводы государственной помощи в размере 1000 гривень уже поступают на банковские карты украинцев.

Потратить присланные средства можно на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг, а также медицинские и образовательные услуги. Кроме этого, есть возможность перевести деньги на помощь ВСУ.

Примечательно, что деньги, полученные через "Укрпочту", можно потратить только на товары, которые продаются в отделениях и коммунальные услуги. Об этом сказала депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк.

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