В Украине есть три вида воинского учета, подчеркнул эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и 18-летним студентам, которые выберут заочную форму обучения, стоят на учете призывников и имеют приписное удостоверение, не грозит мобилизация без их согласия.

Парень, который официально является призывником, не может быть призван на военную службу, пока ему не исполнится 25 лет, поделился информацией адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult.

"Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяет свое действие на лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов... существует три вида воинского учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов...", - пояснил эксперт.

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Межирицкий подчеркнул, что, если гражданин "находится на учете призывников, имеет приписное удостоверение призывника, то независимо от возраста, такое лицо не может быть мобилизованным без его согласия".

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Напомним, 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации. В нашей стране мобилизация предусмотрена с 25 до 60 лет. При этом военнообязанными считаются мужчины и женщины-медики, которым исполнилось 18 лет.

В конце июня член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что из-за изменений в законодательство о мобилизационных мероприятиях возникла проблема - могут быть мобилизованными мужчины до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе.

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