К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц.

Следствие ФСБ России ужесточило обвинение крымскому татарину Асану Ахтемову - обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых.

Об этом сегодня вечером сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц", - написал он.

По словам Полозова, санкция по данным статьям - от 12 до 20 и от 10 до 15 лет тюрьмы.

"Показания были выбиты бесчеловечными пытками", - отметил адвокат.

Читайте такжеВозили в лес на "расстрел": адвокат рассказал о пытках крымского татарина Асана Ахтемова российскими силовикамиКак сообщал УНИАН, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ увезли в неизвестном направлении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемовых и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

По заявлению ФСБ, диверсия была якобы организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне — оперативной службой "Таврия" при участии Меджлиса крымскотатарского народа.

Непосредственными исполнителями ФСБ называет Ахтемовых, а Джелялова — соучастником.

Сразу после задержания 3 сентября Асана Ахтемова пытали электрическим током и применяли к нему психологическое насилие, чтобы добиться признания в диверсии, которую он не совершал, сообщил адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, после пыток его подзащитный согласился подписать все документы, после чего его отвезли в здание российской ФСБ в оккупированном Симферополе. Это произошло около 17:00-18:00 4 сентября. Там Ахтемова допрашивали, проводили "следственные действия" и заставляли подписывать различные документы.

Правозащитники отмечают, что на опубликованном 7 сентября российскими СМИ видео допроса братьев Ахтемовых не показаны лица, которые их допрашивали, а также не видно, присутствует ли при допросе адвокат.

Отмечается, что лица задержанных на видео замазаны, сама запись смонтирована с явными "склейками".

Такая видеосъемка допроса, отмечают правозащитники, не только нарушает процессуальные нормы, но и свидетельствует о незаконных методах следствия, например, принуждении к даче ложных показаний против себя, нарушении права на защиту и т.д.

Кроме того, по мнению правозащитников, заявления оккупационных властей о причастности Меджлиса и СБУ ставят это дело в один ряд с другими политически мотивированными делами, которые власти РФ фабрикуют в Крыму для создания образа внешнего врага в виде Украины и Меджлиса крымскотатарского народа.

Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца - до 4 ноября.

Автор: Тамара Отовская