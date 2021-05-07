На днях им добавили подозрение в надругательстве над государственными символами.

Двум участникам акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко добавили к подозрению новую статью.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозахист", который организовали сторонники Стерненко для координации акций.

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Так, Давиду Гаджимурадову и Евгению Строканю в марте были вручены подозрения в хулиганских действиях, а на днях добавили новую статью - 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

"Очередная попытка вернуть всю суть протеста к "многострадальной" табличке ("Президент Украины" - УНИАН). Вот только никакого надругательства над госсимволами не было. Ветераны, такие как Евгений, за них рисковали жизнью на войне", - говорится в сообщении.

Акция в поддержку Стерненко: справка УНИАН

20 марта у здания Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По состоянию на 30 марта десяти участникам акции сообщено о подозрении, в отношении нескольких составлены административные протоколы.

В частности, в совершении хулиганских действий подозревают лидера общественного движения "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сордо), лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова, активиста этого же движения Алексея Белковского, а также Давида Гаджимурадова и Евгения Строканя.

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Автор: Антонина Доломанжи