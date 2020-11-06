По данным СМИ, до позднего вечера у водителя не был взят анализ на наркотики.

Юрий Назаренко, который 30 октября совершил масштабное смертельное ДТП на Майдане Незалежности в Киеве, якобы пытается уйти от ответственности, задействовав давние связи, а также "откупиться" от родственников погибших женщин.

Об этом со ссылкой на свои источники утверждает Obozrevatel.

По словам одного из них, несмотря на то, что на месте происшествия драгер не показал алкогольного опьянения водителя Land Rover, оставался вопрос о приеме 66-летним Назаренко запрещенных для водителей лекарственных средств или наркотических веществ.

"ДТП на Майдане Незалежности произошло в 15:55, но до позднего вечера у водителя не был взят анализ на наркотики и т.д", – утверждает источник.

По словам другого источника, уже в день аварии "стало происходить что-то странное".

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"Есть установленная процедура освидетельствования участников ДТП с погибшими. Но подозреваемого не повезли на Петра Запорожца, 20 - как положено, а доставили в ту клинику, где он ранее лечился. Кто дал на это согласие? Кто подписывал протокол забора крови и мочи? Если водитель был бы в лежачем состоянии, то забор могли делать в любой клинике, куда бы его доставили, например, на "скорой". Но Назаренко вышел из машины на своих ногах", – утверждает источник.

В правоохранительных органах неофициально сказали, что токсикологию якобы сделали, а тест на наркотики можно делать даже спустя неделю.

"Отдельно будет изучаться меддокументация. В том числе будут смотреть, какие лекарства назначались Назаренко, и могли ли они повлиять на его состояние", – добавил собеседник.

На суде адвокат Назаренко заявил, что его клиент обещает оказать материальную помощь всем пострадавшим и семьям погибших. По словам источника сайта, в данном случае речь идет практически о подкупе, "чтобы со стороны родственников погибших не было претензий".

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Что известно о Назаренко:

Юрий Назаренко долгое время находился на госслужбе. Был начальником Управления стратегии реформирования экономики и стратегического планирования Департамента экономической политики Секретариата Кабинета министров Украины.

В 2005 году премьер Юлия Тимошенко подписала постановление об увольнении Назаренко в связи с переходом на другую работу.

А с 2005 по 2007 во время премьерства Виктора Януковича, был заместителем министра КМУ. Несколько лет Назаренко работал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка. Кроме того, он был председателем коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

В 2014 году Назаренко был люстрирован и ушел из НКЦБФР.

В 2018 году Назаренко стал совладельцем ООО "НОКС ТРЕВЕЛ" (ранее владела его жена, умерла в 2014 г.). У него 25% – это почти три миллиона гривен. За компанией зарегистрировано право на две базы отдыха – "Водограй" и "Сигнал" в Затоке. Это поселок городского типа в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

ДТП на Майдан: что произошло

30 октября около 16:00 водитель авто Land Rover на Майдане Независимости въехал в толпу, затем выехал на проезжую часть, где протаранил несколько автомобилей, и остановился.

В результате ДТП два человека погибли на месте. Трое, среди которых - пятимесячный ребенок, находившийся с родителями в авто, в которое влетел Land Rover, получили травмы. Кроме этого, повреждены пять автомобилей.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что водитель дал показания и сообщил, что потерял сознание и контроль над управлением автомобилем.

Тест драгером на месте трагедии не показал наличия алкоголя в крови у водителя, но более точные результаты даст анализ крови и мочи.

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Автор: Денис Прядко