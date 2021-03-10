Водитель в ходе судебного заседания признал свою вину, а родители девочки попросили закрыть уголовное производство.

На Львовщине Дрогобычский горрайонный суд освободил от наказания водителя, который трижды наехал на 4-летнюю девочку.

Ребенок получил многочисленные травмы, однако водитель и родители девочки пошли на примирение, сообщает zaxid.net.

Инцидент произошел 6 августа 2020 года в Дрогобыче на парковке магазина на ул. Стрыйской, где 4-летняя девочка каталась на самокате.

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"В это время 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее. Сперва он задел ребенка задним колесом, затем переехал его передним. Когда девочка уже лежала на земле, водитель еще раз переехал ее левым передним колесом. В результате наезда у девочки не обнаружили ни одного перелома, однако она получила травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, сотрясение головного мозга", - сообщает zaxid.net.

Водитель в ходе судебного заседания признал свою вину, а родители девочки попросили закрыть уголовное производство, поскольку он полностью возместил им моральный и материальный вред.

"Учитывая обстоятельства, судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области Орест Лавочник решил освободить 19-летнего водителя от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей, а уголовное производство - закрыть", - говорится в сообщении.

Апелляцию на решение суда родственники 4-летней девочки не подавали.

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Автор: Александр Топчий