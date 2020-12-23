По словам Павла Фукса, Кернесу «было важно показать, что он не боится пандемии».

Геннадий Кернес мог заразиться коронавирусом от своей домработницы. При этом он относился к пандемии беспечно и пренебрегал маской.

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Об этом в интервью «Стране» рассказал друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Говорят, что [заразила] домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски», - отметил Фукс.

По его словам, Кернесу «было важно показать, что он не боится пандемии».

«Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала», - заключил Фукс.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

Сегодня в Харькове проходит церемония прощания с Кернесом.

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Автор: Дмитрий Захаров