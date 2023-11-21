Сбор материалов для фильма и монтаж длились почти 1,5 года.

В Киеве состоялся закрытый допремьерный показ документальной ленты о войне режиссера Алана Бадоева и "1+1 Украина" "Довга доба", которая была собрана из почти 200 часов видеоматериалов.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации приняли, в частности военные, представители дипломатического корпуса, правоохранительных органов и чиновники.

Кроме самого Бадоева присутствовали, в частности певец Макс Барских, который является автором коммерческого саундтрека к фильму, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, а также командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Видео дня

Фильм разрабатывался 1,5 года и был собран из почти 200 часов видеоматериалов с телефонов украинцев из разных городов страны. К работе над лентой таким образом присоединились более 12 тыс. украинцев.

В комментарии УНИАН Бадоев отметил, что сначала хронометрах фильма был 10 часов, а впоследствии его уменьшили до двух.

"Мы делали монтаж и сбор всего фильма почти 1,5 года. Это было очень трудно: ты же выбираешь не из того, какую судьбу показать зрителю, а какую нет. А чтобы вся история этого фильма давала какое-то одно общее мнение о том, что мы хотим сказать", – пояснил он.

Режиссер добавил, что он хотел, чтобы все герои фильма могли поделиться с миром тем, как можно быть сильными, когда теряешь все. Бадоев подчеркнул, что весь фильм сделан из материалов с телефонов украинцев.

"Нам коробками приходили телефоны с оккупированных мест, из Бучи. Откуда, мы даже не знали, жив этот человек, или нет. И потом уже по файлам понимали, что человек жив, искали этого человека", – сказал он.

Режиссер добавил, что часть людей сами прислали свои видео для ленты. В фильме также использованы видеозаписи и от военных, прямо с фронта.

Показ ленты состоялся при поддержке Офиса президента Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

Перед началом показа было замечено, что он происходит в символическую дату – 21 ноября, День Достоинства и свободы. Предполагается, что впоследствии лента будет продемонстрирована и для широкой аудитории. Речь идет о телевизионном показе на "1+1 Украина".

Кроме того, были поданы заявки на участие этого фильма в нескольких фестивалях в разных странах.

Документальная лента "Довга доба": допремьерный показ

Украина сегодня отстаивает главные демократические ценности свободного мира, а украинцы стали примером смелости и несокрушимости. Именно поэтому при поддержке Офиса президента Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне состоялся допремьерный показ фильма "Довга доба".

Этот фильм создан Аланом Бадоевым и каналом "1+1 Украина". Он разрабатывался 1,5 года и был собран почти из 200 часов видеоматериалов. А к работе над этой лентой присоединились более 12 тысяч украинцев, что превращает ее в документ войны, который творили сами украинцы.

Показ ленты состоялся в символическую дату – 21 ноября, День Достоинства и свободы, памятный день в честь начала двух украинских революций. Именно в этот день украинцы раз и навсегда выбрали для себя путь свободы и независимости – на главной площади страны вспыхнули акции протеста. Эта дата символизирует утверждение демократии, чтит патриотизм и мужество граждан, которые встали на защиту ценностей государства.

Фильм был представлен на закрытом показе. На нем присутствовали первые лица государства и международная пресса.

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