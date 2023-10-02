Даже в музыке к фильму есть определенный символизм.

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев раскрывает все больше деталей о новом документальном проекте "Довга доба", созданном совместно с телеканалом "1+1 Украина". Лента была произведена из 200 часов видео, снятого украинцами на свои гаджеты. Это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами героев и документ, написанный голосами украинцев.

Сегодня стало известно, что над музыкальным оформлением документального проекта работал известный музыкант и композитор Евгений Филатов. Композитор говорит, что в работе над саундтреком использовал как классические, так и совершенно неожиданные варианты звучания.

"Для меня как для кинокомпозитора работа начинается с поиска звука музыкального ландшафта и музыкальных красок, которые я смешиваю. В проекте "долгая эпоха" есть классические примеры, когда музыку играет симфонический оркестр, но есть и не совсем неклассические. В процессе написания я экспериментировал, играл на колоколах с помощью смычка, играл на уникальном инструменте Юфон, который был сделан на заказ, пел, делал шумовые эффекты. Это 100% эксклюзивный подход", - говорит Филатов.

Видео дня

Евгений говорит, что когда закончил работу над треками, то сразу увидел в этом символизм.

"Официальный саундтрек "Довга доба" - 24 трека. Когда я посчитал и оказалось, что их действительно 24 - очень обрадовался, потому что увидел в этом символизм: 24 трека, 24 часа", - говорит композитор.

Филатов также добавил, что для него долгие сутки, как и для всех украинцев, до сих пор продолжаются.

"Для меня долгие сутки, почти как для всех украинцев, наверное, - это все это долгое время после 24 февраля, в который мы живем, боремся за нашу культуру, за нашу землю, за наше будущее", - говорит Евгений.

Над созданием музыкального оформления Евгений работал в Чернигове, в семейной усадьбе своей жены Натали Жижченко, более известной как Onuka. Деревянный дом построен в 1904 году имеет большую мастерскую музыкальных инструментов, ведь дедушка Натали Александр Шленчик был мастером музыкальных инструментов. Последние несколько лет Наталья и Евгений занимались реставрацией дома.

Напомним, "Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте - кино, которое снимали наши герои на свои гаджеты. Каждая минута отснята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

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