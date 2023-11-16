Дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам.

Все средства из Дорожного фонда в 2024 году будут перенаправлены на нужды безопасности и обороны Украины, но дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Все средства из Дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что соответствующий ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

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При этом в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам:

- остатки средств Дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, не использованные в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы), пойдут на содержание дорог в зимний период;

- дороги, которые являются необходимыми для военных нужд, будут финансироваться за счет средств из резервного фонда правительства Украины;

- строительство и ремонт дорог также запланированы в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

Дорожный фонд Украины - последние новости

В сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал минимизировать расходы на ремонты дорог в бюджете-2024.

10 ноября министр финансов Сергей Марченко сообщил, что более 95 миллиардов гривен из дорожного фонда пойдут на нужды обороны и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Он тогда пояснил, что эти средства пойдут на производство и закупку морских дронов и БПЛА (43,3 млрд грн), а также 51 млрд грн на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия.

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