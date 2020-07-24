В Украине сегодня стартует дополнительная сессия ВНО
Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, а также для тех, кто принимал участие в антитеррористической операции, проживает на временно оккупированной территории или находятся в учреждениях исполнения наказаний, проводится дополнительная сессия.
Когда начнется и закончится дополнительная сессия ВНО 2020
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В этом году дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике. Продлится она до 10 августа. В течение этого срока зарегистрированные участники будут иметь возможность сдать тесты по определенным предметам.
Сообщение о месте и времени ее проведения будут размещаться в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии по определенному учебному предмету.
Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.
Дополнительная сессия ВНО 2020: даты тестирований
В 2020 году тестирования дополнительной сессии пройдут по следующему графику:
- Физика – 24 июля
- Математика – 28 июля
- Испанский язык – 29 июля
- Французский язык – 30 июля
- Немецкий язык – 31 июля
- Английский язык – 3 августа
- Украинский язык и литература – 4 августа
- Биология – 5 августа
- История Украины – 6 августа
- География – 7 августа
- Химия – 10 августа
Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания в 2020 году длилась с 25 июня по 17 июля. Тестирование проходило по одиннадцати учебным предметам.
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