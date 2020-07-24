В Украине сегодня стартует дополнительная сессия ВНО

Дополнительная сессия ВНО в этом году стартует тестированием по физике.

Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания, а также для тех, кто принимал участие в антитеррористической операции, проживает на временно оккупированной территории или находятся в учреждениях исполнения наказаний, проводится дополнительная сессия.

Когда начнется и закончится дополнительная сессия ВНО 2020

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В этом году дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике. Продлится она до 10 августа. В течение этого срока зарегистрированные участники будут иметь возможность сдать тесты по определенным предметам.

Сообщение о месте и времени ее проведения будут размещаться в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии по определенному учебному предмету.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.

Дополнительная сессия ВНО 2020: даты тестирований

В 2020 году тестирования дополнительной сессии пройдут по следующему графику:

Физика – 24 июля

Математика – 28 июля

Испанский язык – 29 июля

Французский язык – 30 июля

Немецкий язык – 31 июля

Английский язык – 3 августа

Украинский язык и литература – 4 августа

Биология – 5 августа

История Украины – 6 августа

География – 7 августа

Химия – 10 августа

Как сообщал УНИАН, основная сессия внешнего независимого оценивания в 2020 году длилась с 25 июня по 17 июля. Тестирование проходило по одиннадцати учебным предметам.

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