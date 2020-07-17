Сегодня в Украине пройдет ВНО по химии

Более 14 тысяч человек в 74 пунктах тестирования будут выполнять задания сертификационной работы по химии.

Сегодня в Украине пройдет внешнее независимое оценивание по химии.

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, более 14 тысяч человек в 74 пунктах тестирования будут выполнять задания сертификационной работы по химии. На это отведено 150 минут. Тест состоит из 52 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла.

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Допуск участников в пункты проведения ВНО начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Вход участников в пункты будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в ВНО.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія», абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО .

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине состоялось внешнее независимое оценивание по географии.

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