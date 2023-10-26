Среди скрытого имущества - дом вблизи "Буковеля", строящийся коттеджный городок, дача возле Яремчи, три квартиры в Ивано-Франковске.

Руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который в июле избил подчиненного, сообщили о подозрении в недекларировании имущества более чем на 46 миллионов гривен.

По информации Государственного бюро расследований, установлено, что руководитель Ривненского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен.

В частности, он имеет дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". Также на соседнем участке чиновник занимался строительством гостиницы в формате "коттеджного городка" площадью почти 500 кв. м.

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Кроме того, досуг военком проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке чиновника и постороннему доверенному лицу.

Также в Ивано-Франковске найдено три квартиры общей площадью почти 200 кв. м и два гаражных помещения, которые принадлежат должностному лицу. По одному из адресов обнаружен и изъят квадрокоптер, используемый бойцами на передовой. Его происхождение также будет изучено в рамках досудебного расследования.

В ГБР отметили, что причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписка. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц.

"Разница между стоимостью выявленной недвижимости и официально подтвержденным заработком чиновника достигает более 46,6 млн гривен", - проинформировали в ведомстве.

Руководителю Ривненского областного ТЦК и СП сообщено о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 60 500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины).

Задержание ривненских военкомов из-за избиения подчиненного

В конце июля правоохранители задержали должностных лиц Ривненского областного и районного ТЦК и СП, которые избили солдата.

В частности, руководитель областного военкомата избивал мужчину битой и заставлял его извиняться. Все это снимал на телефон руководитель районного военкомата.

В ходе обысков у фигуранта нашли биту, а у руководителя районного военкомата – 8 пакетиков с веществом, похожим на наркотики.

Обоих военкомов арестовали без права на залог.

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