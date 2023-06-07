Изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом.

В сети появились фото последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, которые показывают масштаб разрушений. Так, спутниковые снимки Maxar Technologies опубликовало издание The Guardian.

Отмечается, что, по информации Maxar, их изображения охватили более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от города Херсон на Черном море, что дает некоторое представление о масштабах кризиса.

На снимках видно, что дамба в Новой Каховке почти полностью смыта водой.

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Также на снимках видно дома и здания, погруженные в воду, причем у многих видны только крыши. Также видно, как вода заливает поля, парки и дороги.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня оккупанты разрушили Каховскую ГЭС, вследствие чего началось подтопление населенных пунктов. В Херсоне уровень воды уже превышает 5 метров, и вода продолжает прибывать.

В то же время в Новой Каховке, которая мпервой ощутила на себе последствия катастрофы, вода перестала прибывать. При этом оккупационные власти не оказали населению города никакой помощи, людям пришлось эвакуироваться самостоятельно.

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