Из Каховского водохранилища вышла лишь четвертая часть объема воды.

Уровень воды в Херсоне вследствие подрыва Каховской ГЭС на утро среды, 7 июня, уже составляет 5 метров 29 сантиметров.

Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Киряк.

"Гидрологический уровень составляет 5 м 29 см, то есть за последние 29 часов уровень воды поднялся фактически на 5 метров", - сказал Киряк.

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При этом, по словам эксперта, с момента аварии из Каховского водохранилища вышла лишь четвертая часть объема воды, поэтому если ничего не остановит воду, она будет прибывать.

Подрыв Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была взорвана российской армией ночью 6 июня. На Херсонщине со вчерашнего утра начата эвакуация жителей из мест, находящихся в потенциальной зоне опасности затопления. В воде оказались более 80 населенных пунктов, в эвакуации нуждаются десятки тысяч человек.

Между тем уровень воды еще увеличивается, ожидается, что он поднимется еще на метр.

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