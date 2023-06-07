Оккупационные власти так и не организовали эвакуацию, люди выезжали из затопленных районов самостоятельно.

В Новой Каховке вода уже не прибывает, при этом город одним из первым ощутил последствия подрыва дамбы. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Новокаховской территориальной общины Владимир Коваленко.

"Затоплены проспект Днепровский, улица Историческая и частично вода выходит на улицу Героев Украины. Затоплен Рабочий поселок, это частный сектор и район 6-й школы. Ожидаем отход воды и будем смотреть, какие последствия", - сказал Коваленко.

Также он отметил, что оккупационные власти не организовали эвакуацию, люди выезжали из затопленных районов самостоятельно. Из-за затопления ближних к реке территорий российские войска отступили вглубь города.

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"Это те, которые были в траншеях вдоль реки. Они отошли в глубину города. Вчера на третьей улице от Днепра много их было и технических средств много свезли, машин. Из бывшего интернатного заведения они вынесли все бытовые приборы", — сообщил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня оккупанты разрушили Каховскую ГЭС, через брешь в которой мощным потоком вытекает вода из Каховского водохранилища. После этого началось подтопление населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Уровень воды в Херсоне на утро среды уже составляет 5 метров 29 сантиметров. То есть за последние 29 часов уровень воды поднялся фактически на 5 метров. Эксперты говорят, что с момента аварии из Каховского водохранилища вышла лишь четвертая часть объема воды, поэтому если ничто не остановит воду, она будет прибывать.

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