Граждан предлагают штрафовать на сумму от 8500 до 17 000 грн. Бизнес за нарушение комендантского часа должен будет уплатить штраф в размере от 51 000 до 102 000 грн.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Как отмечается на сайте Рады, граждан предлагают штрафовать на сумму от 8500 до 17 000 грн. Бизнес за нарушение комендантского часа должен будет уплатить штраф в размере от 51 000 до 102 000 грн.

"Народными депутатами Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов относительно установления административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195), который наработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата ВРУ.

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Как отмечается, цель законопроекта - установить административную ответственность за нарушение гражданами комендантского часа, и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Согласно законопроекту, нарушение комендантского часа влечет наложение штрафа на граждан от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения влечет наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штрафы за нарушение комендантского часа

В июле 2022 года стало известно, что депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение комендантского часа.

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

Законопроектом предлагалось установить, что нарушение комендантского часа, то есть пребывание в определенный период суток, во время действия военного положения, на улицах и в других общественных местах, или движение транспортных средств, без специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет предупреждение или наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн).

В октябре 2022 года появилась информация о введении наказания за нарушение комендантского часа. Стало известно, что в ВР предлагают штрафы и общественные работы. Соответствующим законопроектом также предлагалось криминализировать умышленное нарушение режима светомаскировки во время военного положения, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

В октябре 2023 года в МВД высказались относительно повышения штрафов за нарушение комендантского часа

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