Военный пробыл на должности 45 суток.

Дмитрий Плетенчук больше не является начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины.

Об этом он сообщил сегодня ночью. "Уважаемые коллеги, докладываю: сейчас моя командировка в Силы обороны юга Украины как главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена. Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "зрадоньки". Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМС ВС Украины", - написал он в социальных сетях.

Военный благодарит высшее руководство за доверие и возможность получить новый опыт. Он добавляет, что пробыл на должности 45 суток. "Спасибо команде. Вы настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток", - подчеркнул Плетенчук.

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Напомним, в апреле стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны юга. В частности, было принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля.

22 апреля стало известно, начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины вместо Гуменюк стал капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Справка УНИАН. Первый опыт работы в пресс-службе Плетенчук получил в 2014 году - в николаевской ячейке организации "Правый сектор".

Служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, офицером службы связей с общественностью командования Военно-морских сил ВС Украины, был начальником пресс-службы в Силах обороны Херсона (тактическая группа "Гром"), с мая 2023 года - спикер командования ВМС ВС Украины. Также Плетенчук работал спикером Николаевской ОВА.

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