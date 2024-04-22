Первый опыт в пресс-службе Дмитрий получил в 2014 году - в ячейке "Правого сектора"

Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины вместо уволенной недавно Натальи Гуменюк возглавил капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, который также занимает должность спикера ВМС ВСУ.

Свое назначение УНИАН подтвердил Плетенчук.

"Да, меня назначили на эту должность", - сказал он.

Видео дня

Плетенчук добавил, что ему нужно некоторое время, чтобы разобраться в определенных нюансах службы на новой должности.

Он также подтвердил, что первый опыт в пресс-службе получил в 2014 году - в николаевской ячейке организации "Правый сектор". Служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, офицером службы связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил ВС Украины, был начальником пресс-службы в Силах обороны Херсона (тактическая группа "Грим"), с мая 2023 года - спикер командования ВМС ВС Украины.

Также Плетенчук добавил, что работал спикером Николаевской ОГА.

Увольнение Гуменюк - детали

Недавно Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины провел ротационные мероприятия в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, было принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля. Говорилось, что продолжается поиск соответствующего специалиста, который станет голосом Сил.

Вас также могут заинтересовать новости: