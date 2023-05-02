Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк до сих пор находится в тюрьме в России после похищения в марте 2022 года.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томиленко сказал во время выступления по случаю Всемирного Дня свободы слова на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"По меньшей мере один гражданский украинский журналист, которого в марте прошлого года взяли в плен, до сих пор находится в тюрьме в России", – сказал Томиленко.

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Он отметил, что речь идет о журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке.

"Мы требуем от России освободить Дмитрия Хилюка. Освободить всех незаконно осужденных крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович (журналисты, заключенные во временно оккупированном Крыму – УНИАН)", – сказал Томиленко.

Похищение корреспондента УНИАН Хилюка

Дмитрий Хилюк уже более года находится в российском плену. Его судьба, кроме коллег журналистов и неравнодушных украинцев, больше всего беспокоит его родителей.

23 апреля его отец показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Речь идет о селе Козаровичи, в которое оккупанты зашли 26 февраля 2022 года. Тогда семья переживала нашествие врага вместе. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке. Пока не ясно, знали ли оккупанты, что Хилюк является не просто гражданским, а журналистом. Однако страна-агрессор до сих пор удерживает корреспондента УНИАН в заложниках где-то на своей территории.

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