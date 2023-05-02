Международная негосударственная организация защиты прав человека собрала показания, доказывающие насильственное исчезновение Хилюка и ложь российских властей о нем.

Россия врет, что не похищала корреспондента Украинского независимого информационного агентства (УНИАН) Дмитрия Хилюка.

Об этом говорится в расследовании о государственной лжи России, которое провела международная негосударственная организация с защиты прав человека "Репортеры без границ".

В частности, организации удалось получить пять неопубликованных показаний, подтверждающих, что корреспондент УНИАН действительно был похищен российскими силовиками и сейчас находится в России, несмотря на неоднократные возражения российских властей на этот счет. У его семьи не было никаких новостей от него, кроме небольшой записки, написанной его рукой в апреле 2022 года.

Видео дня

"Эти показания являются доказательством его насильственного исчезновения и государственной лжи", - заявил руководитель отдела расследований "Репортеров без границ" Арно Фроже.

Полученные показания позволяют проследить путь журналиста со времени его ареста 3 марта 2022 года в селе Козаровичи в 40 км к северу от Киева до заключения и жестоких допросов, которым он подвергается в российской тюрьме вблизи украинской границы.

Хилюк 14 апреля 2022 года собственноручно написал письмо своим родителям с сообщением: "Мои дорогие мама и папа, я жив. Я в добром здравии". В то же время, это письмо дошло до адресатов только в сентябре.

"С тех пор ничего. Никакой информации о судьбе украинского журналиста не поступало", - говорится в расследовании.

При этом, на неоднократные обращения близких Дмитрия Хилюка Москва ограничивалась возражениями или уклончивыми ответами.

В частности, в письме от 19 января 2023 года Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что не обязано предоставлять никакой информации об украинских задержанных, связанных со своей "спецоперацией", никому, за исключением Международного комитета Красного Креста (МККК). Кроме того, в этом письме российские власти также уверяют, что "безусловно уважают международное гуманитарное право".

В то же время,"Репортеры без границ" утверждают, что это ложь.

"До сих пор МККК не имел доступа к сотням украинских заключенных в СИЗО № 2 в Новозыбкове, небольшом городе на юго-западе России, расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной, где "Репортеры без границ" разыскали журналиста", - сказано в расследовании.

Также отмечается, что этот запрет доступа к заключенным является нарушением статьи 126 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. С таким же отказом столкнулась российский адвокат, представляющий интересы Дмитрия Хилюка, когда прибыла в тюрьму в прошлом году.

Вместе с тем, в другом официальном письме от 12 января 2023 года, о котором нам стало известно, Следственный комитет Российской Федерации утверждает, что "не располагает информацией об уголовном производстве" против Хилюка. В частности, официально журналист якобы не задержан и не преследуется.

"Они ведут себя так, будто его больше не существует", − резюмирует координатор Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Татьяна Катриченко.

Похищение корреспондента УНИАН Хилюка - дополнительные факты

Напомним, что Дмитрий Хилюк уже более года находится в российском плену. Его судьба, помимо коллег журналистов и неравнодушных украинцев, сильно беспокоит его родителей.

23 апреля его папа показал журналистам, во что оккупанты превратили комнату сына во время вторжения в Киевскую область. Речь идет о селе Козаровичи, в которое оккупанты зашли 26 февраля 2022 года. Тогда семья переживала нашествие врага вместе. Один из снарядов во время боя в селе попал в родительский дом Хилюка. Тогда журналист находился вместе со своими родителями дома.

По словам шеф-редактора УНИАН Михаила Ганницкого, в плену Хилюка заставляли рыть окопы и траншеи. Об этом корреспондент рассказал лично в частной переписке. Пока не ясно, знали ли оккупанты, что Хилюк является не просто гражданским, а журналистом. Однако страна-агрессор до сих пор удерживает корреспондента УНИАН в заложниках где-то на своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: