Во Львове со вторника, 16 марта, ученики 5-11 классов должны перейти на дистанционное обучение.
Как сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram, соответствующее решение будет предложено на рассмотрение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заседание которой должно состояться в понедельник, 15 марта.
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Учителям мэр предложил использовать этот день для организации дистанционного обучения.
«Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родителям не с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время создавать людям еще больше проблем», - пояснил Садовой.
Он добавил, что во Львовской области наблюдается очень негативная динамика роста количества больных COVID-19 и госпитализаций.
«Ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад. Мы все вместе должны оборвать цепь заболевания. И это касается не только школьников. Я прошу всех львовян быть ответственными перед собой и своими семьями. Шумные вечеринки, банкеты и праздники - это вещи, без которых можно обойтись», - написал Садовой.
Он призвал жителей города правильно носить маски, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и беречь себя и близких.
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