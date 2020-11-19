По словам Пошивайло, обыск в его квартире длился два часа.

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что во время следственных действий в его доме изъят жесткий диск с историей создания музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пошивайло сказал журналистам.

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Он рассказал, что у него дома с самого утра проходил обыск с участием сотрудников полиции и СБУ на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 2 ноября.

"Они искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Пошивайло.

Он отметил, что ситуация странная, потому что любые документы, связанные со строительством мемориала, проектно-сметная документация, находится у генподрядчика.

"Музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление такой информации, и странно, что все происходит в такой форме", - заявил Пошивайло.

Также он добавил, что у него дома обыскали все, что можно. "Изъяли мой частный носитель – жесткий диск, на котором я храню всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы. И очень странно было, потому что это тоже с одной стороны не является законным, поскольку в постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью, а электронные носители до конца не являются документацией", - сказал он.

По словам Пошивайло, обыск в его квартире длился два часа.

Обыски в Музее Революции Достоинства

Утром сегодня, 19 ноября, в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло. На странице музея в Facebook говорится, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска изъяли документы из кабинета бухгалтерии.

Представитель СБУ, который не назвал свою должность и представился как Евгений, заявил журналистам, что обыски проводились с соблюдением всех норм законодательства, то есть является законным. "Искали документы, которые станут основанием для скорейшего досудебного расследования в уголовном производстве", - сообщил представитель СБУ.

В полиции сообщили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводятся в рамках производства по злоупотреблению служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем перечислено на его счет генподрядчика авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются. "Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн", - сообщили в полиции. Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения и в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Мемориал Героев Небесной сотни в Киеве: судьба проекта

Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих.

Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест. Второй очередью должно начаться сооружение здания Музея Майдана.

По словам директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, проект Музея Революции Достоинства в этом году не разработали из-за нехватки средств.

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Автор: Виталий Саенко