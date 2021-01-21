Обращение на украинском языке девушка опубликовала в Facebook.

Блогерша Таисия Маламан, известная в сети как di.rubens, ответила на вопрос Минобороны (после появления скандального ролика с ее участием), какую страну она выберет — Украину или Россию.

Обращение на украинском языке девушка опубликовала в Facebook. На камеру она прочла детский стишок.

"Ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины. Для меня понятие выбора не стоял и не будет стоять априори. "Я – маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка — мати"... Когда я впервые рассказала это стихотворение в саду, стоя на сцене, я очень волновалась. С того момента прошло много времени, но ничего не изменилось. Я – украинка и я горжусь этим", – сказала блогерша.

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Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной". "В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.

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Автор: Ольга Робейко