Для медицинских учреждений в Киеве и Одессе передано необходимое оборудование, приобретенное в рамках проекта "Детская надежда"– совместной инициативы Киевстар и платформы dobro.ua от Украинской Биржи Благотворительности. Благодаря SMS- пожертвованиям от абонентов оператора, приобретенное оборудование будет помогать спасать маленьких пациентов с кардио заболеваниями и вынужденных переселенцев, которые продолжают в учреждениях свое лечение.

На привлеченные средства, которые перечисляли абоненты мобильного оператора с помощью SMS-сообщений, было передано электрохирургический генератор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова. Также, в Детскую городскую клиническую больницу №3 в Одессе приобретено датчик PVT 712-BT к имеющемуся УЗИ аппарату, который также был ранее передан в больницу благодаря благотворительным сообщениям от абонентов Киевстар. Общая стоимость нового оборудования составляет почти 500 тысяч гривен, а средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

Ознакомиться с деталями и отчетностью инициативы можно по ссылке.

"За 3,5 года существования "Детской надежды" наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных малышей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать 11,6 миллионов гривен, а помощь уже получили 46 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые во время полномасштабной войны продолжают системно поддерживать инициативу", – отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Основная цель проекта – помочь малышам с пороками сердца и онкологическими заболеваниями путем приобретения необходимого медицинского оборудования и материалов в детские больницы. Благотворительную инициативу удается реализовывать благодаря SMS-сообщениям неравнодушных абонентов мобильного оператора. Детской надеждой стали почти 220 тысяч абонентов Киевстар, 19 тысяч из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям. Всего для проекта было отправлено более 650 тысяч благотворительных SMS.

Напомним, что в целом, с начала полномасштабной войны, Киевстар уже перечислил более 49 миллионов гривен благотворительной помощи.В частности средства были переданы в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let's help", МБФ "Каритас Украины" и МБФ "Украинская биржа благотворительности".

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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