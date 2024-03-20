Местные элиты настаивали на украинизации города Южный, несмотря на то, что он расположен в самой северной части Черного моря.

В Одесской области город Южный получит новое оригинальное название - Порт-Аненталь, переименуют еще более 100 населенных пунктов.

Как сообщил депутат ВР Украины Роман Лозинский, такое решение сегодня, 20 марта, принял комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства Верховной Рады.

"В целом сегодня принято решение о переименовании 5 городов и 104 села/поселка", - добавил он.

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Изменения касаются населенных пунктов в 16 областях Украины. Например, Червоноград получит название Шептицкий, Синельниково - Риднополье, Гвардейское - Казацкое, Южное - Порт-Аненталь, Павлоград - Матвеев, Бровары - Бровари, Надеждовка - Шампань и тому подобное.

В Южном межрегиональном отделе Украинского национального института памяти сообщили, что в городе Южный Одесской области ранее местные депутаты отказались самостоятельно изменить название своего города.

"Аненталь - это немецкое колониальное название нынешнего поселка Новые Беляры. Среди предложенных вариантов был гидроним Аджалык, Орияна и тому подобное. Местные элиты настаивали на украинизации нынешнего названия, несмотря на то, что город расположен в самой северной части Черного моря, географически севернее многих городов Одесской, Херсонской областей и Крыма", - рассказали в отделе.

Дерусификация в Одессе

Как сообщал УНИАН, в Одессе планируют убрать памятный знак "Тень Пушкина" и переименовать несколько улиц. В частности, по словам руководителя общественной организации "Общество и историческое наследие" Александра Бабича, рекомендуется убрать из городского пространства артобъект "Тень Пушкина", расположенный на углу Дерибасовской и Ришельевской.

Также было предложение переименования улицы Белорусской на улицу Константина Калиновского - белорусского публициста, революционера-демократа, который в 19-м веке был одним из региональных руководителей польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.

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