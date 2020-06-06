День журналиста: Разумков, Степанов, Ермак и Венедиктова поздравили работников СМИ с профессиональным праздником

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пожелал журналистам вдохновения и воодушевления, "горячих" эксклюзивов, громких событий и только хороших новостей.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поблагодарил журналистов за ежедневный труд в информационном поле.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню журналиста, размещенном на сайте парламента.

"Уважаемые представители СМИ! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем журналиста! Вы - наша четвертая власть, которая всегда держит руку на пульсе событий, а все остальные ветви власти - в тонусе. Спасибо за вашу ежедневную работу в информационном поле", - говорится в поздравлении.

Спикер отметил, что современное демократическое государство не может существовать без свободных, объективных медиа. Информация, добавил он, стала неотъемлемой частью жизни любого человека, и именно СМИ обеспечивают всех оперативными и качественными новостями, публикациями, репортажами и расследованиями.

"Но журналистская работа не только тяжелая, но и чрезвычайно ответственная. Вы постоянно в гуще событий, постоянно на передовой информационного пространства. Диктуете повестку дня жизни страны, привлекаете внимание к важным мероприятиям и событиям", - отметил Разумков.

Он пожелал журналистам вдохновения и воодушевления, "горячих" эксклюзивов, громких событий и только хороших новостей.

"Пусть погода и техника никогда не подводят, материалы всегда выходят успешными и громкими, а работа приносит только удовлетворение и заслуженное признание. Спасибо за все, что вы делаете для Украины и ее граждан!", - отметил председатель ВР.

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Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга. Министр напомнил, что 6 июня в Украине отмечается День журналиста.

"Уважаемые журналисты, я поздравляю вас с вашим праздником. Я благодарен вам за вашу работу. За то, что всегда держите власть в тонусе, за то, что рассказываете конкретные истории, которые требуют внимания, за то, что делаете акцент на существующих в обществе каких-то резонансных событиях и очень быстро реагируете на это", - сказал Степанов.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поблагодарила журналистов-расследователей за помощь правоохранителям в раскрытии коррупционных афер, схем и преступлений.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

«Сегодня - День журналиста. Безопасно ли в Украине быть журналистом? Должны признать, что нет и в корне менять ситуацию. Задача правоохранительных органов сделать так, чтобы правда не стоила жизни. Каждое преступление против представителей СМИ должно быть раскрыто, а виновные наказаны», - подчеркнула Венедиктова.

«Гонгадзе, Шеремет, Веремий, Сергиенко, Бузина – ни в одном из этих убийств еще не поставлена законная точка. Между тем журналисты продолжают испытывать препятствования профессиональной деятельности, давления, получать угрозы применения насилия и подвергаться физической расправе.

Журналистов преследуют за критику или разоблачение, у них незаконно изымают собранный материал, отбирают технику, бьют. Все эти факты непременно должны проверяться органами правопорядка и на каждый из них должна быть соответствующая оперативная реакция», - добавила генпрокурор.

Она сообщила, что в текущем году правоохранителями расследовалось более 400 уголовных производств этой категории. Благодаря принятым дополнительным мерам сейчас уже завершено досудебное расследование по более чем сотни таких производств.

За нарушение прав журналистов о подозрении в этом году уведомлены почти 20 человек. Так, в конце апреля сообщено о подозрении человеку, которые в августе прошлого года препятствовала законной профессиональной деятельности трех журналистов телеканала «112 Украина» по освещению деятельности лесоперерабатывающего предприятия. Следствие продолжается.

За 5 месяцев в суд уже направлено около 10 обвинительных актов.

Также генпрокурор напомнила, что в конце мая приговорено к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года лицо, которое 30 января 2020 года во Львове совершило поджог автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. В отношении двух организаторов этого резонансного преступления, которые в феврале получили статус подозреваемых, следствие продолжается. Один из них объявлен в розыск.

Кроме того, Венедиктова напомнила, что сейчас в Украине дополнительный фактор риска для журналистов - война. В условиях вооруженного конфликта неединичны случаи похищения корреспондентов и операторов представителями незаконных вооруженных формирований, преследование их на оккупированных территориях. В Крыму есть факты незаконных задержаний гражданских журналистов.

«Часто представители прессы первыми выявляют преступления, коррупционные аферы, схемы и махинации. Именно синергия журналистов-расследователей и правоохранителей дает результаты в раскрытии самых резонансных преступлений. И за это мы отдельно благодарим самых активных. Существенно помогает и конструктивная критика и журналистский контроль. Однако журналисты не должны из-за своей профессиональной журналистской деятельности сами становиться жертвами преступлений», - подчеркнула она.

Также Венедиктова напомнила, что Офис генерального прокурора в марте создал рабочую группу для постоянного мониторинга и анализа состояния надзора за соблюдением законов в уголовных процессах этой категории, активизации всех процессов в них.

Дела о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, посягательство на их жизнь, похищение, высказывание угроз или применение насилия в отношении них, умышленного уничтожения или повреждения их имущества - на контроле в Офисе генпрокурора, подчеркнула Венедиктова.

Она поздравила журналистов с профессиональным праздником и пожелала свободы в деятельности, слове, реализации, справедливости, мира и добра.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также поздравил журналистов с профессиональным праздником.

"Поздравляю журналистов с профессиональным праздником! Вы избрали нелегкую, порой опасную и чрезвычайно ответственное дело жизни. Именно вы влияете на формирование картины мира большого количества людей. Адекватность этой картины мира зависит от вашей придирчивости, привычки не доверять словам, проверять любую информацию, отделять фейки и пропаганду от реальных фактов. Желаю вам интересных тем и увлекательных сюжетов, хороших спикеров и много эксклюзива, любовь читателей, слушателей и зрителей, хорошие гонорары и, конечно, настоящего журналистского драйва!", - написал председатель ОПУ на своей странице в Фейсбук.

Отметим, в Украине 6 июня отмечают День журналиста. Указом первого президента Украины Леонида Кравчука от 25 мая 1994 года была утверждена дата празднования Дня журналиста. Именно 6 июня в Брюсселе в 1992 году Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

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