В Минветеранов рассказали, как в этом году будет отмечаться День памяти защитников Украины

Минута молчания, общенациональный молебен и государственные флаги на военных кладбищах - так 29 августа будут чествовать память тех, кто погиб в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Министерстве по делам ветеранов рассказали, как в этом году будут отмечать День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал директор Директората памяти и формирования положительного образа ветерана Константин Татаркин.

"В этом году 29 августа пройдет очень много мероприятий. Будут мероприятия Министерства обороны в музее возле колокола, будут мероприятия на Соломенской площади, которые будет проводить Министерство внутренних дел. Также будут проведены мероприятия на Михайловской площади. В этом году мы максимально хотим привлечь всю страну к всеукраинской минуте молчания, которая состоится в 10:00. С сегодняшнего дня об этом начнется социальная реклама на телевидении и в социальных сетях", - сказал Татаркин.

Также он добавил, что 29 августа в 11:00 по всей стране состоится всеукраинский межконфессиональный молебен по погибшим защитниками Украины.

Кроме того, Татаркин отметил, что министерство планирует создать Национальное военное мемориальное кладбище, построить в Киеве мемориал, чтобы почтить память погибших защитников Украины, а до конца этого года - разработать единый государственный церемониал чествования погибших героев.

"Мы планируем до конца этого года внести изменения в государственный церемониал относительно чествования памяти во все знаменательные даты, которые есть в стране. Чтобы все понимали, каким образом возлагаются цветы, проходит празднование в те или иные даты. Мы бы хотели отойти от советского прошлого, от советских традиций с политическими выступлениями, возложением цветов политиками. Этого недостаточно, это не воспитывает в обществе уважения и не дает понимания, за что именно отдали жизнь военные, ветераны, участники боевых действий, добровольцы, какие ценности они несли с собой на войну и за какие ценности погибли. А именно это является важной составляющей их чествования", - отметил Татаркин.

Также он добавил, что в этом году как символ защитников Украины, погибших за ее независимость, утвержден цветок подсолнечника.

"Мы на уровне правительства в этом году закрепили подсолнечник, как символ этого дня. Именно в полях подсолнечника в августе 2014 года полегло больше всего защитников Украины”, - сказал Татаркин.

По его словам, в этом году в Украине будет начата традиция Соединенных Штатов Америки - установление на военных кладбищах государственных флагов.

День памяти защитников Украины - история праздника

24 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил День памяти защитников, погибших за независимость и территориальную целостность Украины.

День памяти будут отмечать ежегодно 29 августа.

День защитника в Украине отмечают 14 октября.

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Автор: Дмитрий Хилюк