Кабмин учредил в Украине День таможенника: дата праздника

Профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно 25 июня.

Кабинет министров учредил в Украине День таможенника - профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 25 июня.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского правительство утвердило на сегодняшнем заседании.

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«Предполагается учреждение ежегодного празднования Дня таможенника Украины 25 июня - в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году закона «О таможенном деле в Украине», - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров расширил за счет должностных лиц Государственной таможенной службы Украины перечень профессий, представители которых должны получать доплату к заработной плате на срок действия карантина по противодействию распространения COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

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