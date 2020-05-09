День победы в Запорожье: автопробег с красными флагами и провокации на Аллее славы (фоторепортаж)

Проукраинские активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники "Полка Победы" - "Катюшу" и "Этот День Победы".

Сегодня, 9 мая, в Запорожье прошло сразу несколько автопробегов. Несмотря на то, что в городе дежурят сотни правоохранителей, без провокаций не обошлось.

Об этом сообщает 061.

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Пророссийская организация «Полк Победы», которую в Запорожье возглавляет экс-регионал Андрей Иванов, выставила красные флаги с надписью «Полк Победы». Провокацию устроили около Аллеи славы.

Там возлагали цветы горожане и находились ветераны АТО, которые провели патриотический автопробег от площади Героев. В этот момент колона с красными флагами, которая ехала по проспекту Соборному, остановилась около Аллеи. Примечательно, что ранее они передвигались по городу просто колонной авто, не используя какую-либо символику и флаги прикрепили к транспорту уже на подъезде к Аллее славы.

Один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка.

Проукраинские активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники "Полка Победы" - "Катюшу" и "Этот День Победы". Люди пытались заблокировать колонну, но в ситуацию вмешалась полиция.

После чего пророссийские активисты уехали к мемориалу "Скорбящая Мать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек.

В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено четыре административных протокола.

В Одессе пророссийские активисты провели акцию на Аллее славы. Также сегодня в Одессе активисты и полиция заблокированы два автопробега с красными флагами. Один автопробег организовала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», другой - сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария.