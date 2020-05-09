День победы в Одессе: крики о "вежливых людях", перепалки и задержания (фото, видео)

В мероприятии принимала участие большая группа людей, которые в прошлые годы участвовали в пророссийской акции «Бессмертный полк». В полицию были доставлены несколько человек, на которых составлены админпротоколы.

В Одессе пророссийские активисты провели акцию на Аллее славы.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко приходит много горожан, чтобы возложить цветы к мемориальному комплексу на Аллее славы, где установлен обелиск Неизвестному матросу.

Также на Аллею славы пришла большая группа людей, которые в прошлые годы принимали участие в пророссийской акции «Бессмертный полк». На сегодня такая акция не анонсировалась, но упомянутая группа, пришедшая со своим лидером Морисом Ибрагимом, несла портреты людей в военной форме и плакаты с надписью: «Слава советским воинам освободителям!» и пр.

Перед колонной шел полицейский, просивший соблюдать карантинные меры (держать дистанцию и пр.).

Участники акции скандировали: «Одесса – город-герой!», «Ура!» и т. д. Они принесли с собой аудиоаппаратуру и передвигались под звучание советских песен таких как «День Победы», «Вставай, страна огромная», «Катюша».

На Аллее славы были также представители патриотических организаций, которые отвечали им: «Слава – Украине! Героям – слава!».

Между оппонентами произошло несколько перепалок. В частности, участники акции называли патриотов «бандеровцами», «фашистами», оскорбляли журналистов, говорили, что скоро в Украину «придут вежливые люди», которые «наведут порядок» и пр.

Возле монумента Неизвестному матросу участники акции аплодировали сами себе и пели советские песни, произошло большое скопление людей. Полицейские просили, чтобы они разошлись, но некоторые вели себя агрессивно и оказывали сопротивление.

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Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в полицию были доставлены несколько человек. В частности, в отношении 50-летнего мужчины, который ругался матом, составлен админпротокол.

Другой мужчина был на Аллее славы с «георгиевской» лентой на одежде, на этого 29-летнего одессита составили протокол по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в главке.

Отмечается, что также задержан мужчина, 1984 г. р., хулиганивший на Аллее славы - вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на законные требования правоохранителей. В отношении него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об админправонарушениях.

По словам очевидцев, во время задержания мужчина «закатил истерику» - выкрикивал фразы о «победе», «фашистах» и «триедином народе».

Ось так конфлікт переходить від "валі домой" до "Одеса - руське місто" pic.twitter.com/ahGa0fzOln — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

В Одесі дуже дивно заборонили масові заходи. pic.twitter.com/tth1UEchOl — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Как сообщал УНИАН, также сегодня в Одессе активисты и полиция заблокированы два автопробега с красными флагами. Один автопробег организовала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», другой - сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария.