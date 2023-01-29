29 января в Украине отмечают память Героев Крут - украинских студентов, которые ценой собственной жизни остановили большевистское наступление на Киев в 1918 году.

29 января Украина отмечает День памяти Героев Крут. В этот день мы отдаем дань стойкости и мужеству молодых ребят, которые так же, как и сегодняшние защитники Украины, встали на защиту украинского государства и остановили противника.

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Бой под Крутами - история

В конце декабря 1917-го правительство Советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков раздражало провозглашение Украиной независимости, поэтому Москва создала в Харькове отдельное "украинское красное правительство", которое и объявило войну независимой части государства.

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Наступление большевиков украинское военное командование ожидало с Полтавского направления - именно туда направили свежие и самые боеспособные подразделения. Но наступление началось с другой стороны.

В декабре 1917-го станцию Бахмач на Черниговщине - важный железнодорожный узел на границе УНР и России - охранял отряд Первой украинской военной школы им. Б. Хмельницкого. В начале 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева - 1-я сотня Куреня студентов Сечевых Стрельцов. Это были студенты Украинского народного университета, киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Т. Шевченко), гимназисты старших классов. Они заняли оборону у станции Круты - между Нежином и Бахмачем, за 130 км от Киева.

Утром 29 января 1918 года началось наступление большевиков на станцию Круты. По разным данным их было от 4 до 6-7 тысяч. С украинской стороны в бою под Крутами участвовали 300-600 бойцов. Бой продолжался несколько часов: были отбиты несколько атак, боевые потери большевиков составляли до 300 убитых, а еще раненые, пленные.

Чтобы избежать окружения, украинским войскам отдали приказ отойти. Тогда, отступая, часть студенческой сотни попала в окружение. Взвод в сумерках потерял ориентир и вышел на станцию Круты, которую уже заняли красноармейцы. Около 30 юношей взяли в плен, пытали, а затем казнили.

Бой под Крутами - его значение

В бою под Крутами украинские войска выполнили приказ командования - наступление большевиков было остановлено. Наши войска организованно отступили, разрушая за собой пути и мосты. А Симон Петлюра имел время подавить восстание большевиков, которое тогда же началось на заводе "Арсенал".

Именно в эти дни шли переговоры между УНР и странами Четверного союза (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией). Важно было, чтобы на тот момент украинская столица находилась под контролем Центральной Рады - задержка большевиков под Крутами позволила это сделать.

9 февраля 1918 года был подписан Берестейский мирный договор - УНР была признана как самостоятельное государство, а ее армия получила поддержку германской и австро-венгерской армий в борьбе с большевиками.

Помни о Крутах - факты и мероприятия ко Дню памяти Героев Крут

Около 30 юношей, которые попали после боя в плен к большевикам и были казнены, похоронили у Аскольдовой могилы. Все они признаны героями, но известны фамилии лишь 19 погибших. Павел Тычина посвятил Героям Крут стихотворение "Памяти тридцати".

В 2006 году на месте боя под Крутами установлен памятник.

К 80-й годовщине боя под Крутами Монетный Двор выпустил в обращение памятную монету номиналом 2 гривны.

В 2019 году на экраны вышла историческая драма Александра Шапарева "Круты 1918", которая получила неоднозначные отзывы.

Ко Дню памяти Героев Крут в Украине проводят тематические лекции и встречи в музеях, исторические уроки в учебных заведениях, организовывают круглые столы и книжные выставки, освещающие хронику событий января 1918 года и подвиг Героев Крут.

Бой под Крутами - трагическое и важное событие в истории нашей страны, напоминающее о борьбе за независимость Украины. История повторяется - сегодня мы продолжаем держать оборону от российского нашествия.

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