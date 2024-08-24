Украину поздравил президент Евросовета Шарль Мишель и вице-президент США Камала Харрис.

Дипломаты Европы и США поздравили Украину с Днем Независимости. Так, свое поздравление опубликовал в X (Twitter) президент Европейского совета Шарль Мишель, пообещав, что ЕС будет поддерживать Украину, пока она не победит.

"Ваше мужество является примером для нас, а ваша жертва является унизительной. Вы напоминаете нам, что свобода - это то, за что надо бороться. Мы будем на вашей стороне, пока вы не победите", - написал Мишель, подчеркнув, что приближается тот день, когда Украину будут приветствовать в Европейском Союзе.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис в своем поздравлении также подчеркнула, что поддержка США будет продолжаться.

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"В День независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ мужественно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу.

Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии", - написала она.

Посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице также от имени своей страны поздравила украинцев с Днем независимости.

"Вы продемонстрировали миру, как много для вас значит независимость. И благодаря вашей решимости наша преданность поддержке украинского народа непреклонна…. Сегодня и каждый день Соединенные Штаты гордятся, что они вместе с Украиной", - говорится в поздравлении.

День Независимости в Украине - новости

Украинцев с Днем Независимости поздравили президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Президент США Джо Байден провел разговор с Зеленским в канун Дня Независимости, в котором выразил свою "непреклонную поддержку" и объявил о новом пакете помощи.

Также в День Независимости Украина и Россия провели обмен пленными, домой из российского плена вернули 115 украинских защитников.

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