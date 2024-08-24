24 августа в Украине отмечают 33-й год независимости.

Сегодня, 24 августа, вся Украина отмечает один из важнейших государственных праздников - День Независимости. Свободной, несокрушимой, сильной стране исполнилось 33 года с момента провозглашения независимости.

Во время, когда украинцы ежедневно борются за право на самостоятельность, умирают за территориальную целостность государства, этот праздник приобрел особое значение. По случаю праздника украинские актеры, певцы, ведущие поделились патриотическими фото в своих Instagram и поздравили Украину с Днем Независимости.

Звезды посвятили трогательные строки родине и поблагодарили украинских защитников, благодаря которым мы можем сегодня отмечать этот праздник.

Видео дня

Руслана

"Когда я слышу твое имя, внутри меня что-то вспыхивает. Украина! Я люблю тебя. За Триполье и "Червону Руту". За Карпаты и за Днепр. За людей! Бесстрашных, смелых и вдохновенных. Украина! Я буду защищать твою красоту всегда! Это о тебе слова Леси Украинки: "Ты жива! Ты в сердце имеешь то, что не умирает", - подчеркнула певица.

Джамала

"Дорогая моя, единственная моя, независимая, самая прекрасная моя страна, с Днем Независимости тебя! Хочу для нас победы, чтобы все были живы и здоровы! Мне кажется, любовь к Родине похожа на любовь к маме. Ты не знаешь, когда ее полюбил, ты любил ее всегда. Люблю! Слава Украине! Слава героям!" - написала артистка.

Анна Тринчер

"Любите Украину! Потому что только в наших сердцах есть сила, способная беречь, развивать и поддерживать нашу страну в любые времена. Никогда не забудем светлых и несокрушимых людей, положивших свою жизнь за нашу свободу и независимость. Благодарны до конца жизни и в дальнейшем. Любите Украину! Потому что именно здесь наш дом, потому что именно здесь так уютно, счастливо и тепло, как нигде в целом мире", - растрогала исполнительница.

Группа "Океан Эльзы"

"Независимость поднимает на крыльях, ответственность не дает эти крылья сжечь. Имея и то, и другое, можно долететь до цели. С Днем Независимости тебя, дорогая, родная Украина! Вместе к цели, вместе к победе!" - призвали музыканты.

Наталья Могилевская

"С Днем Независимости, Украина!" - лаконично поздравила артистка.

Ольга Фреймут

"Величественная и родная Украина, святая нация, с Днем рождения! Быть украинкой - это честь и благословение", - отметила ведущая.

Владимир Дантес

"С Днем Независимости, Украина! Независимость - это не только о стране, это о людях. О тех, кто выбирает свободную жизнь, кто сам формирует свои ценности и не боится идти собственным путем. Это день сильных, несокрушимых, свободных людей, которые не сдаются и не позволяют обстоятельствам определять их будущее. Наша сила - в способности оставаться собой и вместе творить то, во что верим. Чествуем всех, кто держит эту свободу в сердце и делится ею с другими. Слава Героям! Слава Украине!" - написал певец.

Надя Дорофеева

"Сегодня День Независимости, и мне очень грустно и невыразимо больно, что за свою независимость Украина должна бороться такой страшной ценой... Слава героям!" - указала исполнительница.

Наталка Денисенко

"Моя семья делает все, чтобы свобода оставалась главным приоритетом среди нашего общества! Наша земля дала мне неудержимую животворную энергию, весь мой род с украинской земли. Все мои таланты я реализовала именно здесь", - поделилась актриса.

Ольга Сумская

"С Днем Независимости, родная Украина! Поздравляем, действуем, объединяемся, победим", - написала актриса.

Напомним, ранее украинские звезды поздравили с Днем флага и поделились кадром с желто-голубым флагом.

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