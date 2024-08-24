Независимость украинцев в их крови, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по случаю 33-й годовщины со Дня Независимости обратился к украинцам.

Об этом главком ВСУ сообщил в своей Telegram-странице. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины борются за украинскую независимость каждый день и каждую секунду. По его словам, борьба за независимость продолжается - на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где украинские воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага.

"Наша независимость - в нашей крови. В крови, которая течет в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю", - отметил Сырский. По его словам, наша независимость еще и в словах украинского поэта-пророка Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу победу. Потому что наша независимость - в нашей вере в победу", - добавил главком ВСУ.

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Также поздравил украинцев с праздником президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он отметил, что украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал украинской земле беды, получит ее у себя дома с процентами. По его словам, тот, кто хочет сеять на украинской земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Зеленский подчеркнул, что "не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии".

"Крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен. Потому что Украина - в каждом из нас. Независимость - в каждом из нас. И объединенные, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022-й и 2023-й год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах. Мы знаем, что такое независимость. Как трудно ее возродить. Как трудно ее защитить. Но мы знаем: все зависит от нас", - сказал президент.

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В течение 23 августа на фронте состоялось 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении.

За минувшие сутки общие потери России в живой силе возросли на 1160 человек и теперь составляют примерно 606490 противников. Российские оккупанты потеряли, в том числе более 40 артиллерийских систем.

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