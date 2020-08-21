Референдум о независимости Украины: как украинцы проголосовали бы сегодня – опрос

В западном регионе противников решения о независимости менее 1%, а на востоке - почти 30%.

Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то его выиграли бы сторонники независимости.

Читайте такжеБолее трети украинцев считают СССР тоталитарным режимом - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты представленного во время пресс-конференции общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

«Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то он был бы, безусловно, выигран сторонниками независимости. Так, голоса на нем распределились бы 84,4% - «за» и 15,6% - «против», - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что если анализировать также респондентов, которые затрудняются с ответом, либо не явились на референдум, то «против» выступили бы менее 13% граждан, а почти 68% проголосовали бы за независимость.

Результаты опроса: различия по регионам и партиям

В то же время, несмотря на такую абсолютную поддержку решения о независимости, прослеживаются существенные региональные, возрастные и партийные различия, отмечают авторы исследования.

Так, в западном регионе противников решения о независимости менее 1%, а на востоке - почти 30%.

Также, чем моложе респонденты, тем больше среди них поддерживают независимость страны.

Среди сторонников политических партий самый высокий уровень поддержки независимости в «Европейской солидарности» - более 90%, а самый маленький - в «Оппозиционной платформе - За жизнь».

Как проводился опрос

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

День Независимости Украины

В понедельник, 24 августа, украинцы будут отмечать 29-я годовщину независимости.

В этом году в День Независимости в Киеве и других населенных пунктах состоятся торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия.

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Автор: Таня Поляковская