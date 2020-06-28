В Украине издали Конституцию для самых маленьких

Книгу для детей под названием "Простая Конституция" реализовало издательство "Основы".

В Украине создали издание для детей "Простая Конституция".

Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что идею создания Конституции Украины для самых младших год назад поддержал президент Владимир Зеленский.

Книгу для детей под названием "Простая Конституция" реализовало издательство "Основы".

"Очень важно, чтобы дети сызмальства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - подчеркнули в Офисе президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной закон страны.

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