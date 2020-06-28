День Конституции Украины: история праздника

Главный закон государства был принят на пятом году независимости Украины после долгого обсуждения.

День Конституции Украины является одним из главных государственных праздников нашей страны. И это единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции.

Ежегодно День Конституции в Украине отмечается 28 июня, поскольку в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла основной закон страны - Конституцию.

День Конституции – история праздника

Главный закон государства был принят на пятом году нашей независимости, а до этого использовалась конституция Украинской советской социалистической республики.

За принятие Конституции проголосовали 315 народных депутатов, а обсуждение документа длилось беспрерывно 23 часа. Документ был проголосован в ночь на 28 июня.

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Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Стоит отметить, что Украина стала последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Международное сообщество приветствовало принятие Конституции Украины и признало ее одной из самых демократичных в мире.

День Конституции 2020

По закону, если День Конституции попадает на выходной день (субботу или воскресенье), то он автоматически переносится на следующий понедельник.

Поскольку День Конституции Украины 2020 года попал на воскресенье, то понедельник, 29 июня, стал официальным выходным. Таким образом, украинцы в этом году имеют длинные трехдневные выходные.

Поздравления с Днем Конституции

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе - покой и радость.

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С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

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Искренне поздравляю Вас с выдающимся праздником - Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст Вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины.

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Поздравляю с общегосударственным праздником - 28 июня Днем Конституции Украины! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в безоблачном конституционном будущем нашей общей страны. Будем вместе в процессе построения демократического гражданского общества. Слава Украине!

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От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Украины. В 1996 году украинские граждане получили Основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил Украину к странам с развитой демократией и окончательно закрепил независимость нового европейского государства. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, мощную и богатую державу, которая построена на основах европейской демократии. С Днем Конституции!

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